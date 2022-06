Meine Akne sorgte dafür, dass ich mich selbst hasste

Als ich jünger war, wollte ich unbedingt hübsch sein. Ich wünschte mir den Charme und das Lächeln von Popstars à la Britney Spears und den Sexappeal von Hollister-Models in superkurzen Tops und ausgefransten Jeans-Miniröcken, die mit shirtlosen Surfer-Bros am Strand rumhingen. Stattdessen hatte ich das Gefühl, dass mir meine Akne dabei im Weg stand, mein bestes Leben zu leben. Mit dem Dating fing ich erst im Studium an, weil ich mein Aussehen hasste und davon ausging, dass mich eh kein Typ ansatzweise attraktiv finden würde. Ich wäre gerne Cheerleaderin geworden, versuchte es aber nicht mal, weil ich glaubte, nicht hübsch genug zu sein . (Außerdem hatte ich ein bisschen Angst davor, mir dabei sämtliche Knochen zu brechen.) „Viele Studien haben belegt, dass sich die Akne enorm auf das Selbstwertgefühl auswirkt, Depressionen und Angststörungen verursachen und dafür sorgen kann, dass sich Betroffene insgesamt aus dem Leben zurückziehen“, erzählt mir die Psychiaterin und Dermatologin Dr. Amy Wechsler , Autorin von The Mind-Beauty Connection . „Ich habe Patient:innen, die mir nicht mal in die Augen schauen. Alles an ihrer Körpersprache kommuniziert ganz klar: ‚Ich fühle mich nicht wohl [in meiner Haut].‘“