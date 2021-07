Ein mutiges Make-up ist eine Art Kunstwerk auf meinem Gesicht

Die Antwort ist einfach: für niemanden außer uns selbst. Und das sollte auch in Zukunft so bleiben. Es geht nicht darum, sich schön anzuziehen, um andere zu beeindrucken. Es geht darum, sich wohlzufühlen in unserer Haut. Durch den Wegfall jeglicher Anlässe, Make-up zu tragen, ergibt sich eine unglaubliche Art von Freiheit: die Erkenntnis, dass es in erster Linie nie um das Ereignis an sich ging, sondern darum, uns selbst zu feiern und auszudrücken. Allein das ist Anlass genug. Gemeinsam mit essence und Catrice haben wir verschiedene #MakeUpForLostTime Looks ausprobiert, und zwar für uns und niemand anderen.