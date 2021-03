Vergiss „natürlich“: Nach dem Lockdown trage ich nur noch auffälliges Make-up

Die Make-up-Artist Gabriella Floyd ist auf Instagram für ihre auffälligen Looks bekannt. Wie ich denkt auch sie, dass viele von uns nach dem Lockdown zu farbenfroherem Make-up greifen werden, um das düstere Corona-Jahr zu „übermalen“. „Viele von uns haben im Lockdown den make-up-freien Pyjama-Look gerockt. Kein Wunder also, dass wir uns schon darauf freuen, uns toll zu fühlen – und auch so auszusehen“, sagt sie. „Ich habe mir früher nie viel Zeit genommen, um mich morgens zu schminken. Heute stehe ich für den ‚Self-Glam‘ extra etwas früher auf.“ Und wie sieht der aus? Klassische Gold-, Braun- und Schwarztöne werden uns wohl weiterhin begleiten, aber Gabriella vermutet, dass wir in Zukunft vor allem zu leuchtenden Nuancen (wie dem Shimmer Skinstick von Fenty Beauty , 24,95 €) und deckenden Pastelltönen wie Flieder greifen werden. Da wir mit Sicherheit noch eine ganze Weile mit Maske durch die Gegend rennen werden, geht es dabei natürlich vor allem um die Augen . „Ich weiß, dass viele zu Hause ihren Lidstrich geübt haben. Ich denke also, nach dem Lockdown werden wir da viele mutige Looks zu sehen bekommen“, meint Gabriella.