Vergiss„eines Tages“: Genieß dein Single-Dasein & leb im Hier und Jetzt

Was mich stört, ist nicht wirklich das, was ich während des Wartens auf dieses mysteriöse „eines Tages“ getan habe, sondern vielmehr die Dinge, die ich währenddessen nicht getan habe. „Irgendwann“ lässt sich so viel Zeit, dass in der Zwischenzeit alles stillzustehen scheint. Als Single fühlt es sich an, als ob das Leben irgendwie noch nicht richtig begonnen hat. Ich habe mich im Laufe der Jahre von so vielen Dingen abgehalten und so viel versäumt, weil ich dachte, diese Erfahrungen wären für den Moment gedacht, in dem ich endlich meine bessere Hälfte hätte. Das Beste, was das Leben so zu bieten hat, wollte ich mit meinem Partner teilen. Ich habe zwar nie eine To-do-Liste à la „Wenn ich verheiratet bin“ zusammengestellt, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die man erst tut, wenn man verheiratet ist, und eben nicht vorher. Ein Beispiel? Trägst du jemals einen Ring an deinem linken Ringfinger? Ich habe das bisher nicht getan – als ob ein trendiger Ring von H&M, der aus welchem Grund auch immer jedes Mal nur um meinen Ringfinger herum passt, die Beziehungsgötter irgendwie verwirren würde und sie fälschlicherweise glauben ließe, ich sei vergeben.