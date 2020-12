Ich bin in meinen 30ern & Single… und nein, nicht „zu wählerisch“!

Es ist Samstagabend und ich sitze meinem Date gegenüber. Cliff – nennen wir ihn doch der Anonymität halber mal so – hat den Abend bisher damit verbracht, mir bei einer Flasche Rotwein an einem Straßenimbiss alle Einzelheiten über seinen Job, seine Freund:innen und Interessen zu erzählen. Währenddessen bemühe ich mich, nicht vor Kälte zu zittern (ach ja, die Freuden des Outdoor-Datings während einer Pandemie). Er ist nett, wirkt interessant und erzählt mir eine ziemlich lustige Anekdote, in der sich alles um ein ABBA-Kostüm, einen schmiedeeisernen Zaun und einen kurzen Ausflug in die Notaufnahme dreht. Als sich der Abend dem Ende zuneigt, kann ich aber nur an Eines denken: Das ist bereits unser drittes Date und Cliff möchte mich heute wahrscheinlich zumindest zum Abschied küssen. Da ich mich aber kein bisschen zu ihm hingezogen fühle, kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen.