Etwa zur gleichen Zeit entdeckte ich Blutflecken auf seiner Bettwäsche. Er erklärte, das habe mit einer Frau zu tun, mit der er vor mir zusammen gewesen war. Er meinte, diese Flecken seien schon immer da gewesen. Ich war mir aber sicher, dass ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Er weigerte sich, sein Bettlaken zu wechseln, bis ich es letztendlich für ihn erledigte. Als ob das nicht schon seltsam genug gewesen wäre, fing er auch noch an, sich Videos von Menschen anzusehen, die versehentlich von Gebäuden stürzten. Er fand sie urkomisch. Ich wünschte, das alles hätte Alarmglocken in meinem Kopf ausgelöst. Aber ich versuchte mich in ihn hineinzuversetzen und zu verstehen, wie schwierig es sein musste, jemanden in so jungem Alter zu verlieren. Er ließ mich in dem Glauben, ich könnte ihm dabei helfen, wieder zu lieben. Also gab ich die Hoffnung nicht auf und ignorierte alle Warnsignale.