In den 1940er Jahren erschien der Film Gaslight, in dem ein Mann seiner Frau permanent einreden will, dass sie den Verstand verloren hat. Das tut er so lange, bis sie es irgendwann selbst glaubt und zu verzweifeln droht. Letztes Jahr kam der Film Girl On The Train in die Kinos, der ebenfalls von einer Frau handelt, die jahrelang von ihrem Ex-Mann als alkoholkrank und irgendwann sogar als verrückt eingestuft wird. Mit Sicherheit basieren all diese Drehbücher zum Teil auf wahren Geschichten, denn diese Form der emotionalen Manipulation tritt viel öfter auf als uns lieb ist.