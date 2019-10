If you think that your relationship, or a loved one’s, may be heading towards domestic violence , here are some potential early warning signs of abuse. Remember, not all abusive relationships look the same , and a relationship doesn't have to include every warning sign listed here to be abusive. Wenn du die Vermutung hast, dass in deiner Beziehung oder der einer dir nahestehenden Person häusliche Gewalt existiert, aber nicht genau deuten kannst, ob es das wirklich ist, helfen dir die folgenden Punkte womöglich beim Beurteilen weiter. Was sich jedoch jede*r vorher bewusst machen sollte: Gewaltvolle Beziehungen sehen nicht immer gleich aus, genauso wie Gewalt nicht immer gleich aussieht und sich keinesfalls nur physisch äußert.