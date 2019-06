Kaum etwas gibt mir so sehr das Gefühl, dass ich ein vergleichsweise doch ziemlich ausgeglichener Mensch bin, wie meinen Freund*innen dabei zuzuhören, wie sie über ihre Social Media-Angewohnheiten sprechen. So ein Gespräch kann ganz Sex and the City­-mäßig anfangen, aber dann dank furchterregender Geständnisse darüber wie sie andere online ‚stalken’ sekundenschnell in Single White Female-Untiefen abstürzen. ‚Stalken’ ist kein schönes Wort, aber eines das oft benutzt wird und alles Mögliche bedeuten kann: dich heimlich auf dem Twitteraccount eines*r heißen Arbeitskolleg*in herumzutreiben, Tindermatches bei Instagram ausfindig zu machen oder—mein persönlicher Jackpot—die private Facebook-Seite eines C-Promis zu finden.