“Die beste Kamera ist die, die du dabei hast”

Oft wird uns nachgesagt, wir würden eh nur am Handy hängen. Und, Hand aufs Herz, meistens stimmt das auch. Aber das Ding ist: die Zeiten, in denen wir uns für unsere Screentime schämen, sind längst gezählt. Gerade in den letzten beiden Jahren ist unser Smartphone der Schlüssel zu so ziemlich allen in unserem Leben geworden. Wir haben auf ihnen Livegigs in der Badewanne gestreamt, hochkarätige Selfies geschossen, die Großeltern auf den neuesten Stand gebracht, Aktivismus betrieben, Playlists an unsere Stimmung angepasst, vielleicht sogar die nächste große Liebe gefunden. Alles und noch viel mehr. Schamlos. Und so machen wir weiter.