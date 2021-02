Vergiss Tinder: 6 Pärchen, die sich auf TikTok, Chatroulette & Co. trafen

Das Ding bei Chatroulette ist eben, dass es keine Nutzernamen gibt. Alles ist total anonym und zufällig, also geriet ich in Panik: Shit, wie sollte ich ihn wiederfinden? Ich beschloss, mich weiter durchzuklicken, in der Hoffnung, dass wir wieder miteinander verbunden würden. Meine Mühe lohnte sich: 20 Minuten später saßen wir uns wieder virtuell gegenüber. Er fragte mich nach meinen Facebook- und Skypenamen und meinte, dass er gern mit mir in Kontakt bleiben würde. Wir quatschten über zwei Monate hinweg online miteinander, und irgendwann verkündete er, dass er mich in Kalifornien besuchen würde. Ich war erst skeptisch – aber ich hatte ja mit ihm auf Skype geredet und wusste, dass er kein Catfish war . Außerdem wohnte ich zu dem Zeitpunkt mit zwei Typen zusammen, die mich beruhigten: ‚Hey, wenn er irgendwie seltsam ist, sind wir hier, keine Panik.‘ Also kam er mich besuchen – und es war toll. Seitdem sind wir zusammen. Das ist inzwischen zehn Jahre her. Zwei Jahre lang führten wir eine Fernbeziehung, und dann ergatterte er einen Job in Kalifornien. Als sein Visum nach einem Jahr auslief, fragte er mich, was ich denn von der Idee halten würde, nach Frankreich zu ziehen. Ich war sofort dabei. Wir heirateten, ich packte meine Sachen und zog mit ihm nach Frankreich – nach circa drei Jahren Beziehung. Sechs Jahre später bekamen wir eine Tochter.“ – Jessi, 33