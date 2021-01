Spaziergang? Nein, danke: 9 COVID-freundliche Winter-Date-Ideen

Das kann sowohl was Virtuelles sein – zum Beispiel ein Klassiker wie Mario Kart –, oder aber ein Eisbrecher-Gesprächsspiel wie das gehypte We’re Not Really Strangers (Achtung, Englisch!). „Die New York Times hat vor einigen Jahren einen Artikel zu den ‚ 36 Fragen, nach denen ihr euch verliebt ‘ veröffentlicht. Dadurch wurde klar: Selbst völlig Fremde können sich nach gewissen Fragen einander näher fühlen“, erklärt Hoffman. (Psst, wir haben sowas Ähnliches im Angebot: 37 „Würdest du lieber…?“-Fragen für Pärchen .)