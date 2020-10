37 „Würdest du lieber…“-Fragen für Pärchen, durch die ihr euch näher kommt

Eins der besten Dates, die ich in letzter Zeit mit meinem Mann hatte, war absolut quarantänefreundlich. Ich hatte zuvor ein Essay der New York Times wiederentdeckt, das 2015 viral gegangen war: To Fall In Love With Anyone, Do This . Darin ging es um eine Studie, bei der es einem Psychologen gelungen war, dass sich zwei Fremde „seinetwegen“ ineinander verliebten – indem er sie einander 36 spezielle Fragen stellen ließ.