Dein Horoskop im Februar – So stehen die Sterne diesen Monat

Der Wassermann-Vollmond am 9. Februar verleiht deinem Leben dann wieder neue Leichtigkeit. Überlege dir jetzt, was Erfolg für dich wirklich bedeutet – nicht nur auf materieller oder finanzieller Ebene, sondern auch aus metaphysischer Sicht, gelöst von gesellschaftlichen Erwartungen. Vielleicht brauchst du jetzt ein bisschen Zeit für dich, um die Antworten darauf zu finden. Es lohnt sich also, dich in diesem Monat nicht zu überarbeiten oder dich in der Arbeit zu verlieren. Konzentriere dich ganz darauf, was jetzt in dir vorgeht.