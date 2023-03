Asteroiden sind wie ein Bonus für dein Horoskop

Laut der NASA ist der Ceres der größte Asteroid und gilt heute als Zwergplanet. In der römischen Mythologie gilt Ceres (ihr griechisches Pendant ist Demeter) als Grund für unsere Jahreszeiten, da sie die Mutter von Prosperina (alias Persephone in der griechischen Mythologie) ist. Hades (auch bekannt als Pluto, Herrscher der Unterwelt) kidnappte Persephone, woraufhin Ceres nach ihrer Tochter suchte. Als sich Jupiter weigerte, Ceres bei der Suche zu helfen, hielt die Göttin der Landwirtschaft die Ernte und Jahreszeiten an – und ließ ihm so keine andere Wahl, als ihr zu helfen. Es kam zu einem Kompromiss: Persephone würde Frühling und Sommer mit Ceres auf der Erde verbringen, Herbst und Winter mit Hades in der Unterwelt. Daher symbolisiert Ceres Fruchtbarkeit , die Jahreszeiten, mütterliche Liebe und Landwirtschaft – sowie die Mühen, die wir für unsere Kinder und unsere Liebsten auf uns nehmen würden.