Warum der Mond an deiner Schlaflosigkeit schuld sein könnte

Forscher:innen an der Universität Uppsala in Schweden haben kürzlich eine Forschungsarbeit im Fachjournal Science of The Total Environment veröffentlicht, in der die Auswirkungen der verschiedenen Mondphasen auf den Schlaf untersucht wurden. Die Untersuchung umfasste 852 Proband:innen, die von den beteiligten Forscher:innen über mehrere Jahre hinweg beobachtet wurden.