Die 6 größten Gesundheits- und Wellness-Trends für 2021

Obwohl der Wechsel zu virtuellen Plattformen, die es uns ermöglichen, Wellness-Praktiken nach Hause zu verlagern, aufgrund einer Ausnahmesituation erfolgte – Not macht ja bekanntlich erfinderisch –, hatte diese Entwicklung einen positiven Nebeneffekt: Virtuelle Wellness ist viel zugänglicher und eignet sich auch für diejenigen von uns, die in Gegenden leben, in denen bestimmte Kurse oder Praktiken nicht IRL angeboten werden. „Eines Tages werden wir wieder an ‚echten‘ Kursen teilnehmen können. Die meisten Expert:innen aber sagen voraus, dass es dann wahrscheinlich weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach digitalen Kursen oder einer Mischung aus digitalen und persönlichen Angeboten geben wird“, sagt McGroarty. Im Laufe von fast einem Jahr haben wir uns daran gewöhnt, Fitness-, Yoga-, Meditations- und andere Kurse zu Hause zu besuchen. Das scheint nicht bloß ein kurzlebiger Trend zu sein. Dabei scheint es sich eher um einen dauerhaften Verhaltens- und Kulturwandel zu handeln.