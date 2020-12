Psychotherapie für Muslim:innen: Wenn der Glaube zum Hindernis wird

Bei der Suche nach geeigneten Therapeut:innen kommt es oft zu langen Wartezeiten . Shaista erwähnt, dass Sprache für muslimische Frauen – besonders für ältere – ebenfalls eine Hindernis bei der Psychotherapie sein kann. Muttersprachliche Psychotherapie wird derzeit leider nicht ausreichend angeboten, was die Bundespsychotherapeutenkammer aber ändern will. Diese Lücke kann aber durch speziell ausgebildete Dolmetscher:innen gefüllt werden, die auch über fachspezifisches und kulturelles Wissen verfügen. Das ist natürlich keine optimale Lösung, da ihre Einsatz meist nur die zweitbeste Möglichkeit darstellt. Angesichts langer Wartezeiten und Sprachbarrieren stellt sich natürlich die Frage, an wen, wenn überhaupt, sich diese Frauen in ihrer Not dann wenden sollten?