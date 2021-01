Voilà une autre tendance née par nécessité. Après une année remplie de traumatismes, notre santé mentale a été menacée . "Il y a beaucoup plus d'anxiété [à cause de la pandémie]", a déclaré Mary K. Alvord , psychologue et directrice de Alvord, Baker & Associates dans le Maryland, à Refinery29. "Il y a eu une vague de tristesse - et je crains que cela ne se transforme en dépression pour beaucoup de gens - car ils sont chez eux et ne peuvent vraiment aller nulle part. Et puis il y a la dynamique familiale qui crée des difficultés et ajoute du stress. À cela s'ajoute le stress économique". La remise sur les rails sera notre priorité en 2021.