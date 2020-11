Avant 2020, je ne m'étais jamais vraiment posé de questions sur le désinfectant pour les mains, si ce n'est que j'étais heureuse d'en avoir un flacon sur moi après avoir touché une barre de métro (dédicace à mes ami·e·s germaphobes). Mais cette année, ce produit prend une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai une marque préférée (qui sent le citron), je la range sur une étagère prévue à cet effet et je ne sors jamais de chez moi sans un flacon. Mais parfois, je me pose tout de même des questions : est-ce qu'un désinfectant est vraiment aussi efficace que de se laver les mains avec de l'eau et du savon ?