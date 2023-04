Pour Ania, la course à pied est un moyen d'évacuer le stress et une aide pour traverser une période difficile. « À chaque fois que je n'arrive pas à faire face à certaines choses ou bien que je me sens mal, je vais courir parce que je sais que cela m'aidera à me détendre et à libérer mon esprit, pour me permettre de penser en pleine conscience. » Elle prend plaisir à coacher des coureurs car elle sait « ce que l'on ressent lorsqu'on atteint ses objectifs et qu'on obtient le meilleur résultat personnel pour lequel on a travaillé si dur. »