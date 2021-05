Et si on planifiait nos séances de sport en fonction de notre cycle menstruel ?

"Ma relation approfondie avec mes hormones est survenue lorsque j'étais enceinte pendant ma carrière et que je suis ensuite revenue à la compétition", raconte Jessica à R29. "Cela m'a énormément ouvert les yeux sur la façon dont, premièrement, vos hormones vous affectent par rapport à vos ligaments, vos muscles, tout ! Je n'avais aucune idée de la puissance que cela pouvait avoir". Bien que les cycles hormonaux en jeu pendant la grossesse soient très différents de ceux d'un cycle menstruel typique, elle a constaté que ce domaine clé était négligé, même dans le sport de haut niveau à l'époque. "Aujourd'hui, on en parle davantage, on met l'accent sur la compréhension de la relation entre le cycle menstruel et les athlètes dans différents sports et on mène des recherches dans ce domaine. Mais je pense que pour le grand public, beaucoup de gens ne comprennent pas les étapes, la terminologie derrière tout cela et cela peut souvent être assez déroutant. De ce fait, les gens se disent qu'ils vont laisser tomber et continuer à faire ce qu'ils font. Alors qu'en réalité, il y a un avantage énorme à comprendre ce qui se passe". Dans le cadre de Jennis, le Dr Ross et Jessica ont mis au point le programme CycleMapping, qui vise à aider à apprendre à bouger avec son corps - et non à lutter contre ce dernier.