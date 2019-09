Stephanie Tourles - aromathérapeute, herboriste et auteur Stephanie Tourles’s Essential Oils: A Beginner’s Guide — explique que les huiles peuvent être utiles pour les crampes lorsqu'elles sont utilisées correctement. Depuis son plus jeune âge, elle souffre de règles extrêmement douloureuse, auxquelles elle dit avoir remédié avec un régime végétalien. À l'âge adulte, elle est passée à un régime principalement pescatarien, et les crampes sont revenues, bien qu'elles aient été moins douloureuses. Elle s'est mise à utiliser une recette apaisante à base d'huiles essentielles, qu'elle se frotte que le ventre et le dos pour soulager ses crampes les moins sévères. « Certaines huiles essentielles sont extrêmement relaxantes pour le système nerveux, et aussi très efficaces contre les douleurs et l'irritabilité que l'on peut ressentir durant les règles, » dit Tourles. « Quand on souffre beaucoup, parfois on a l'impression que le corps est prêt à lâcher. Mais il est tout à fait possible d'aider votre corps à se détendre avec la bonne combinaison d'huiles. »