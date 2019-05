Qu’est-ce qui peut donc causer une douleur aux seins ? Autant de causes différentes que votre cycle menstruel, un dérèglement hormonal, le sport que vous pratiquez, les traitements que vous prenez en ce moment etc. etc. Pour vous rassurer, on a répertorié pour vous les facteurs les plus communs - et les explications qui vont avec. Respirez un coup et on y va.