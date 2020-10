Mon plus grand défi, cependant, est de rester saine d'esprit sous la pression de garder tout cela secret. Sans oestrogène et sans progestérone, je suis une bête misérable et volatile. Un antidépresseur - sur les six que j'ai essayés - me soulage à peine (et cause une série de problèmes tertiaires, mais j'abandonne). Je ne me reconnais pas dans le miroir, surtout si je suis nue, mais je ne me sens plus moi-même au départ, donc je suppose que ça marche. Ou ça marcherait, si je vivais dans mon propre monde privé. Dans le monde réel, tout le monde autour de moi en pâtit. Mon mari a perdu la femme qu'il avait épousée. Mes filles réapprennent à obtenir ce qu'elles veulent de moi, ce qui semble mignon, mais est en fait déchirant.