9 raisons de suivre une thérapie

"Parfois, quand on retient quelque chose depuis longtemps, le simple fait d'en parler à une autre personne permet de se sentir mieux, parce que ça vous soulage de la charge", nous dit le Dr Bradford.

L'idée à retenir, c'est qu'il y a de nombreuses raisons valables pour demander de l'aide ou avoir besoin de parler à quelqu'un, et que votre bien-être émotionnel vaut la peine qu'on s'occupe de vous. En gardant cela à l'esprit, lisez ce qui va suivre et découvrez pourquoi selon nous, il y a plus d'une seule raison pour suivre une thérapie.