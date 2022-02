4 façons de lutter contre le blues du dimanche soir

Chaque dimanche soir, je suis soit détendue, bien reposée et en train de regarder Netflix avant le début de la semaine, soit stressée, agitée et en train d'essayer frénétiquement de préparer les déjeuners pour les jours à venir. Il n'y a pas d'entre-deux, et c'est généralement le second qui l'emporte, ce qui explique que j'ai une sorte de hantise du dimanche plus souvent que je ne voudrais l'admettre.