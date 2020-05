Pourquoi je rêve que je suis enceinte ?

Selon Stephanie Gailing , analyste des rêves et thérapeute en essence florale, les rêves de grossesse symbolisent souvent la relation du rêveur·se avec sa créativité. Ainsi, dans votre rêve, vous pourriez être physiquement enceinte, ce qui pourrait indiquer une idée ou un projet en gestation dans votre esprit IRL. Peut-être que vous vous approchez d'une échéance et que c'est ce qui déclenche le rêve ; ou bien vous avez peut-être remis à plus tard le partage d'une idée inspirante avec d'autres, et votre subconscient vous pousse à la mettre en pratique.