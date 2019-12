Comment faire des rêves érotiques à la demande

Les adepte de la pratique des rêves lucides pensent qu'il est tout à fait possible d'apprendre à manipuler ses rêves. A force de maitrise, vous serez capable de vous rendre compte que vous êtes en train de rêver et pourrez donc influencer le cours de vos rêves comme bon vous semble. Plutôt pas mal, non ? Si vous êtes novice, Robert Waggoner, président de l'Association internationale pour l'étude des rêves et auteur de " Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self " (Les rêves lucides - Une Porte Vers Votre Moi Profond" en français) conseille de commencer par observer attentivement vos mains avant de dormir. "Avant de vous endormir, regardez vos mains et dites-vous : "Quand je serai endormi·e, je verrai mes mains et réaliserai que je suis en train de rêver". Répéter l'opération tous les jours aiderait à débuter votre pratique des rêves lucides.