C’était la Saint-Valentin de 2010, mon copain — avec qui j’étais depuis quatre ans et avec qui je prévoyais de me marier et de vivre heureuse jusqu’à la fin de mes jours, etc. — m’attendait devant mon bureau avec une part de mon gâteau préféré. On est allés chez moi, on a regardé Requiem for a Dream (largement considéré comme l’un des films les plus déprimants qui existent) et on a rompu. Sept ans plus tard, je continue de dire sur le ton de la blague que Requiem for a Dream est la raison pour laquelle nous avons rompu, car vu de ma perspective, tout se passait très bien entre nous jusque-là. J’étais dévastée et je n’arrivais pas à comprendre ce qui s’était passé, je me suis demandé s’il avait des sentiments pour une autre personne, s’il s’ennuyait, bref, les questions habituelles – ses réponses ont été : non, pas vraiment et ses sentiments pour moi avaient simplement évolué. Je me suis dit que j’avais dû manquer les signes et suspectais secrètement qu’il m’ait trompée avec cette fille de son bureau. Fast-forward à aujourd’hui. Nous sommes tous les deux heureux en couple et on se parle de temps à autre par e-mails, mais on ne s’est pas revus depuis des années et il n’est pas sur les réseaux sociaux donc il n’y a rien à stalker, ce qui n’est pas plus mal. Lorsque je lui ai envoyé un e-mail lui demandant s’il serait d’accord pour répondre à 29 questions très personnelles sur notre relation et la vraie raison pour laquelle il avait rompu avec moi pour un article, il m’a simplement répondu, pas de soucis, envoie-les. Mes collègues ont fait la grimace lorsque je leur ai montré les questions, mais maintenant, j’ai toutes les réponses, et il s’avère que j’avais raison pour Requiem for a Dream.