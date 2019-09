8 conseils pour se remettre d'une rupture

Changer son intérieur peut aider à repartir mentalement à zéro après une rupture. Si vous vivez ensemble , faites-en sorte de déménager le plus rapidement possible. Si vous ne vivez pas ensemble, c’est le moment de changer votre intérieur. Cela peut être aussi simple que de renouveler votre linge de lit et de mettre au placard cette photo de vous deux, ou encore de repenser entièrement votre déco . « Au plus vous réduisez votre exposition à vos souvenirs communs, au plus vous minimiser vos chances de rechute, » explique Chan. « Bougez vos meubles, simplifiez la disposition et faites de la place pour la nouveauté. »