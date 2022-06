C’est quoi le vrai sexe, au juste ?

Quelques semaines plus tard, nous avons fêté son anniversaire ensemble, un peu en avance. Après le dîner et un verre, chez moi, elle m'a demandé si je voulais lui montrer ma collection de sex-toys. J'ai souri et j'ai pris une boîte dans ma table de nuit, que j'ai posée sur le lit. Je me suis sentie en confiance en la regardant toucher chacun d'eux et en l'écoutant me demander lequel je préférais. Elle les tenait dans ses mains, des gros et des moins gros. "Celui-ci est mon préféré", lui ai-je indiqué. Quand elle m'a demandé pourquoi il me plaisait, j'ai énuméré toutes les raisons et je me suis senti rougir. Elle s'est penchée en avant et m'a embrassé, mordant ma lèvre en se retirant, et m'a dit de ne pas bouger.