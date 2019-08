C’est en expérimentant avec son partenaire que la photographe Keren Moscovitch a eu l'idée de sa série photo Me Into You. « Mon partenaire et moi avons été dans une relation monogame durant plusieurs années et les limites de l’intimité de notre couple commençait à se brouiller à mesure que nous invitions d’autres participants à se joindre à nous, » nous explique-t-elle par e-mail. « On s’est amusé avec des balançoires, le kinky et le polyamour, avec l’intention de nous rapprocher et d’être plus ouverts par rapport à qui nous étions sur le plan individuel. »