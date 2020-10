Syndrome de l’imposteur en couple : 4 conseils pour s’en libérer

On entend surtout parler du syndrome de l'imposteur en référence à l'insécurité professionnelle. Valerie Young , auteure de The Secret Thoughts of Successful Women , l'a défini lors d’un précédent entretien avec R29 comme cette "croyance intime selon laquelle, au fond, nous ne sommes pas aussi intelligentes, capables, compétentes ou talentueuses que d'autres personnes semblent le penser, et avons donc peur d'être démasquées". Il s'avère que ces pensées intrusives peuvent également s'insinuer dans notre vie privée, et notamment dans nos relations amoureuses.