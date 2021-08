Impostor-Syndrom in Beziehungen: Das kannst du dagegen tun

Von einem Impostor-Syndrom ist meistens in einem beruflichen Kontext die Rede. Dr. Valerie Young , Autorin des Buchs The Secret Thoughts of Successful Women , definiert dieses Phänomen als eine „geheime Überzeugung tief im Inneren, dass wir nicht so klug, fähig, kompetent oder talentiert sind, wie andere Leute zu glauben scheinen. Deshalb leben Betroffene mit der ständigen Angst davor, ‚entlarvt‘ zu werden“. Wie sich herausstellt, können diese dunklen Gedanken auch in unseren romantischen Beziehungen zum Vorschein treten.