Wir sind alle anfällig für irgendeine Art von Selbstzweifel. Das liegt in der Natur des Menschen und leider gibt es kein Wundermittel, das über Nacht aus dir eine selbstbewusste Göttin macht. Wir müssen sie also einfach akzeptieren und lernen, uns trotz unserer physischen oder psychischen „Makel“ wohl in unserer Haut zu fühlen. Es bringt nichts, Unsicherheiten bekämpfen zu wollen. Du solltest ihnen stattdessen lieber versöhnlich die Hand reichen. Außerdem solltest du dir bewusst machen, dass du nicht die oder der Einzige bist, die oder der das eine oder andere an sich nicht leiden kann. Auch wenn du eine Person anschaust und denkst, sie wäre perfekt, hat dieser Mensch hundertprozentig auch etwas an sich auszusetzen.