Positive Affirmationen: Warum du dir täglich sagen solltest, dass du gut genug bist

Die effektiven Helfer auf dieser Reise nennt man Affirmationen. Dabei handelt es sich um bejahende Sätze, die man ständig wiederholt, um langfristig einen positiven Effekt zu erzielen. Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Unser Gehirn arbeitet wie eine Maschine und speichert, was wir erleben und denken ab. Und so fangen wir an es zu glauben. Es wird zu unserer Wahrheit. Schon Buddha soll damals gesagt haben: „Alles, was wir sind, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben.“ Und er sollte es ja wissen!