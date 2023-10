Ich ließ mir Botox in die Achseln spritzen, um besser zu riechen

Ich war neugierig, wenn auch ein bisschen skeptisch. Also fuhr ich in die Londoner Cadogan Clinic, um mir dort von Dr. Hazim Sadideen Botox in die Achseln injizieren zu lassen. Obwohl die Behandlung teuer ist (ein Termin kostet etwa 300 Pfund, umgerechnet circa 344 Euro), ist sie doch relativ kurz und schmerzlos. Solange nichts auf dich zutrifft, was die Prozedur riskant machen würde – wie eine Schwangerschaft –, ist das Ganze nach etwa einer halben Stunde vorbei: Erst werden deine Achseln 20 Minuten lang mithilfe einer Creme betäubt, dann rund fünf Minuten lang gesäubert, und danach wird zehn Minuten lang injiziert. Dank der Betäubung, meiner hohen Schmerzgrenze und dem Einsatz diverser feiner, kleiner Nadeln, die in einem Raster über meine Achseln wanderten, fühlte sich das Ganze sogar weniger dramatisch an als ein kleiner Kratzer und war ganz schnell vorbei.