Wer schon morgens mit Wechselduschen in den Tag startet, kann damit auch übermäßigem Schwitzen vorbeugen. Menschen, die viel schwitzen, sollten nicht nur kalt duschen, da dies einen gegenteiligen Effekt hervorruft. Denn der Körper fährt seine Temperatur hoch, was wiederum zu Schweißattacken führen kann. Warmes und kaltes Wasser im Wechsel hingegen bringt den Kreislauf in Schwung und hat eine erfrischende Wirkung. Bei dauerhafter Anwendung wird die Schweißproduktion angenehm reguliert.