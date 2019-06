Wenn wir könnten, wie wir wollten, dann würden wir in der U-Bahn duschen und unsere komplette Beauty-Routine auf dem Weg in die Uni oder ins Büro erledigen. Leider ist das (noch?) nicht möglich und höchstwahrscheinlich würden sich ein paar Fahrgäste gestört fühlen. Auch okay. Denn für alles, was sich nebenbei erledigen lässt, haben wir die passenden Utensilien immer in unserer Tasche dabei. Von der Nagelpfeile, über den Concealer, bis hin zum Deo, das im Sommer für spontane Erfrischung sorgt.