Laut des National Sleep Council s, einer Organisation, die das öffentliche Bewusstsein für die Auswirkungen von Schlaf auf die Gesundheit schärfen will, liegt die optimale Zimmertemperatur zum Schlafen bei 16-18°C, wobei diese je nach Empfinden von Person zu Person variieren kann. Wenn du keine Klimaanlage in deinem Schlafzimmer hast, sind diese Temperaturen allerdings schwer zu erreichen. Also muss eine andere Lösung her.ö