Was ich bei meinem ersten professionellen Sport-BH-Fitting gelernt habe

Ich habe das Gefühl, die Menschheit hat sich während der Pandemie in zwei Gruppen geteilt: Die, die trotz Quarantäne und Co. einen Weg gefunden haben, sich zum Sport zu motivieren und auch durchzuziehen, und diejenigen, die durch das viele drinnen bleiben, ohne Sportkurse und Fitnessstudio ihre Sport-Routine, ich sag mal, ein bisschen vernachlässigt haben. Wenn du wie ich zu der letzteren Gruppe gehörst, standst du wahrscheinlich wie ich an irgendeinem Punkt in den letzten Monaten vor dem Kleiderschrank entschlossen, deine Fitnessroutine wieder aufzunehmen – und hast nicht nur festgestellt, dass Sport-BH, Trainingshose und -top vielleicht nicht mehr so gut sitzen wie früher, sondern auch, dass der nächste Schritt – der Gang ins Fitnessstudio, zum Yoga, Boxen oder einfach nur auf die Straße zum Joggen – dir auf einmal viel schwerer fällt.