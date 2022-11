Unterwäsche-Shoppen ist, nun ja, intim. Du kannst verlegen an der Chantilly-Spitze herumfummeln und den Unterhosen, die deine Pobacken entblößen, zaghaft zunicken, aber vielleicht möchtest du einfach nur, dass dir jemand eine Million Fragen dazu beantwortet, was die Zahlen auf dem Etikett bedeuten – und manchmal ist es gar nicht so einfach, Hilfe zu finden. Bra-Fitter kennen dieses Zögern, diese aufgestauten Ängste, und sie haben alle Antworten (auch auf die Fragen, für die du zu schüchtern bist). Das gehört alles zu ihrem Job.