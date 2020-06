Ist es schlimm, dass ich in den letzten drei Monaten keinen BH getragen habe?

Interessanterweise bemerken manche Personen (wie ich) mit größeren Brüsten die Verspannungen gar nicht bewusst und wenn, dann schreiben sie sie nicht ihren Brüsten zu – beziehungsweise dem Fakt, dass sie wegen der Selbst-Isolation schon länger keinen BH getragen haben. Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich, denn schließlich bringen BHs ihre ganz eigenen Probleme mit sich. Wenn sie dann mal “oben ohne“ herumlaufen, fallen ihnen eher die Vorteile auf, statt die Nachteile: Endlich werden sie mal nicht von Metallbügeln gepikst oder müssen einschneidende Träger ertragen. Endlich können sie mal wieder so richtig tief ein- und ausatmen und auf der Yogamatte hin und her rollen, ohne das der dumme Verschluss in den Rücken drückt. Deswegen fühlen sich die ersten Stunden, Tage, vielleicht sogar Monate ohne BH auch fantastisch an. Als hätte einem jemand eine große Last genommen. Und dieses Gefühl wollte ich nicht so schnell wieder hergeben. Also habe ich die Nackenschmerzen auch eine ganze Weile gekonnt ignoriert.