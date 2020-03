13 Homewear-Teile, die super bequem & Video-Call-tauglich sind

Natürlich könntest du auch den ganzen Tag im Pyjama bleiben, aber bestimmt hast du in den letzten Wochen schon mehrfach gelesen, dass das gar nicht mal so gut für deine Psyche ist. Denn kleine Routinen aufrecht zu erhalten – wie jeden Morgen aufstehen, duschen, anziehen und an einem Tisch arbeiten, statt auf dem Bett – kann uns ein Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit in dieser superweirden Zeit geben. Aber niemand hat gesagt, dass du dich in unbequeme Klamotten zwingen musst!