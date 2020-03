Single in Corona-Zeiten: Solltest du erst mal aufhören Leute zu daten?

Ganz so radikal müssen wir nicht sein, meint Dr. Erika Schwartz, Gründerin des amerikanischen Medizinkonzerns Evolved Science . Du solltest lediglich zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen in Betracht ziehen. Überlegt euch zum Beispiel, ob ihr nicht lieber ein virtuelles Date haben wollt. Ihr macht euch beide jeweils ein leckeres Abendessen und genießt eure Unterhaltung durch Videotelefonie vom eigenen Zuhause aus. Oder aber ihr geht beide in eurer eigenen Nachbarschaft spazieren und telefoniert dabei – so kommt ihr beide an die frische Luft, ohne einander in Gefahr zu bringen. Falls ihr euch IRL sehen wollt, (was wirklich nicht ratsam ist!), solltest du zuallererst sicher gehen, dass dein Date sich nicht krank fühlt. Frag einfach direkt, ob er oder sie sich wirklich gesund ist und keine Symptome hat.