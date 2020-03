Corona: Wie du anderen helfen kannst – zusätzlich zum Social Distancing

Der Tipp, Restaurants und Cafés zu meiden kann zwar dazu beitragen, dass sich der Virus nicht so schnell ausbreitet, aber es gibt natürlich auch Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit der Arbeit in eben diesen Einrichtungen verdienen. Ähnlich sieht es bei Friseur*innen, Fitnesstrainer*innen, Kindergärtner*innen, Putzkräfte und vielen anderen Dienstleister*innen aus. Viele von ihnen können ihrem Job gerade nicht nachgehen und verdienen, besonders, wenn sie freelance arbeiten , kein Geld. Vielleicht kannst du ihnen in dieser schwierigen Zeit finanziell unter die Arme greifen? Schau dich in diesem Zuge auch mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis um und biete deine Hilfe aktiv an.