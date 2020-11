Kurz nachdem die Nachrichten- und Presseagentur Associated Press und der Nachrichtensender CNN Biden zum designierten Präsidenten erklärten, wurde eine Stellungnahme veröffentlicht. In dieser drohte Trump, die Resultate juristisch anzufechten. Mithilfe seiner Anwälte will Trump seine Wahlniederlage scheinbar noch abwenden. „Wir alle wissen, warum Joe Biden es eilig hat, sich fälschlicherweise als Sieger auszugeben, und warum seine Mitstreiter in den Medien so sehr versuchen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt“, heißt es darin. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist. Joe Biden ist nicht als Sieger auch nur irgendeines Staates bestätigt worden, ganz zu schweigen von den stark umkämpften Staaten, in denen obligatorische Neuauszählungen stattfinden werden, oder Staaten, in denen Dinge noch rechtlich angefochten werden, die den endgültigen Sieger bestimmen könnten.“