Bitte hört auf, vaginale Geburten „natürlich“ zu nennen

Weil wir schon vorher darüber gesprochen hatten, dass ich wegen der Größe meines Babys wohl einen Kaiserschnitt brauchen würde, fühlte ich mich durch diesen vermutlich beiläufigen Kommentar nicht groß beleidigt. Dass sie es aber scheinbar außergewöhnlich fand, dass ich intensive Schmerzen direkt ablehnte, anstatt sie still über mich ergehen zu lassen, stimmte mich nachdenklich. Wer ein Kind zur Welt bringt, bekommt davor oft vermittelt, das stumme Ertragen enormer Schmerzen sei nicht nur ein Zeichen körperlicher Stärke, sondern auch moralischer Überlegenheit. Das nun am eigenen Leib zu erfahren, war für mich ein Vorgeschmack auf das, was mich als baldige Mutter wohl erwartet: (Zukünftigen) Müttern wird rund ums Thema Kind so viel Scham eingeredet , inklusive zur Geburt selbst. Wer sich einem Kaiserschnitt unterzieht oder sich während der Geburt wegen der Schmerzen betäuben lässt, muss dafür mit unterschwelligen, manchmal auch expliziten Beschämungen rechnen. Eine subtile Form dieser Beschämung ist der Begriff „natürliche Geburt“.