Angst vor der Corona-Impfung während der Schwangerschaft? Lies das

Schwangere und Stillende nahmen nicht an den ersten Corona-Impfstoff-Versuchen teil , wodurch es vielen Ärzt:innen schwer fällt, ihre schwangeren Patient:innen von der Sicherheit der Spritze zu überzeugen. Dabei kann eine tatsächliche Corona-Erkrankung für Schwangere und Babys wirklich riskant sein, ergab eine aktuelle Studie der Universität Oxford : Schwangere, die an COVID-19 erkranken, haben ein 20-mal so hohes Sterberisiko wie nicht infizierte Schwangere. Auch Auswertungen einer Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC im New England Journal of Medicine zufolge spricht alles für eine Impfung Schwangerer: Unter den 35.691 schwangeren Teilnehmer:innen an der Impfstudie ergaben sich keine offensichtlichen Sicherheitsmängel.